Taylor Sheridan sugli scudi: terza stagione per “Lioness"

Taylor Sheridan, lo sceneggiatore Usa creatore della serie tv Yellowstone e regista di I segreti di Wind River vincitore di un premio al festival di Cannes del 2017, è sempre più sulla cresta dell’onda.

Dopo l’annuncio della data d’uscita di Mayor of Kingstown 4 (la serie Paramount che vede protagonista Jeremy Renner), è arrivato ieri anche l’annuncio di una terza stagione di Lioness, acclamata e seguitissima serie tv spy-thriller creata con protagoniste Zoe Saldana e Nicole Kidman, creata dallo stesso Sheridan. «Oggi su Paramount+ abbiamo una base davvero solida, ovvero l’universo narrativo di Taylor Sheridan», ha dichiarato Cindy Holland, presidente di Paramount.

Il Ceo di Paramount, David Ellison, invece ha definito Sheridan «un genio unico con un curriculum perfetto», confermando l’intenzione dello studio di continuare la collaborazione con il prolifico autore. Non è stata resa nota ancora la data di programmazione della nuova stagione di Lioness. Ogni serie di Taylor Sheridan fino ad oggi ha avuto un enorme successo e sono state trasmesse per diverse stagioni, tutte ancora in corso, tranne la serie Yellowstone che si è conclusa, dopo cinque stagioni, ma che continuerà con lo spin-off The Madison che si potrà vedere soltanto nel 2026. Intanto con l’annuncio del ritorno di Lioness è stato reso noto anche le riprese verranno effettuale nel nuovo campus di produzione di 42.000 metri quadrati dello stesso Sheridan in AllianceTexas, un’area di 27.000 acri a Fort Worth, in Texas: si tratta della più grande struttura di studio del Texas e a marzo 2025 ha già ospitato le riprese per la seconda stagione di Landman, con Billy Bob Thornton, altra creatura televisiva del prolifico sceneggiatore statunitense, la cui seconda stagione sarà disponibile in Usa dal 16 novembre.

Tornando, invece, a Mayor of Kingstown l’altro ieri Paramount+ ha annunciato per domenica 26 ottobre la première della quarta stagione la serie con protagonista Jeremy Renner, la star di Occhio di Falco della Marvel. Nei nuovi episodi, il protagonista (un ex detenuto) è minacciato da nuovi personaggi. Una situazione che costringerà Renner (nei panni di Mike McLusky) ad affrontare la conseguente guerra tra bande che si scatena e che rischia di inghiottire la città di Kingstown (nel Michigan) in un vortice di violenza. Nel frattempo, con le persone che ama in pericolo più che mai, Mike dovrà vedersela anche con i demoni del suo passato...