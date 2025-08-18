Pippo Baudo, gli ultimi mesi drammatici: "Guidato da una voce. E le gambe..."

Pippo Baudo, icona della televisione italiana, è morto il 16 agosto 2025 a 89 anni. L’amico di lunga data, Giorgio Assumma, ex presidente della Siae, ha raccontato al Corriere della Sera gli ultimi momenti della vita del conduttore. Baudo, chiuso nella bara, indossava il suo smoking, un’immagine che ha commosso Assumma. Negli ultimi mesi, Baudo soffriva di un indebolimento neurologico alle gambe, che lo costringeva a usare un deambulatore, e di problemi alla vista, tanto da riconoscere Assumma solo dal suono della sua voce. Passava le giornate chiuso in casa a Roma, uscendo raramente, come per il compleanno di Pingitore del Bagaglino.