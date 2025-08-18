Pippo Baudo, Assumma: "L'ho visto piangere una sola volta sul divano"

Pippo Baudo, leggenda della televisione italiana, è morto il 16 agosto 89 anni. E ora l’amico Giorgio Assumma, ex presidente della Siae, racconta al Corriere della Sera gli ultimi giorni del conduttore. Baudo, chiuso nella bara indossava il suo smoking: "Io che non mi commuovo mai, mi sono commosso mentre l’ho visto nella bara col suo smoking", confida Assumma.

Negli ultimi mesi, Baudo era debilitato da un "indebolimento neurologico alle gambe" e da problemi di vista, tanto da riconoscere Assumma solo dalla voce: "Vedeva poco e cercava di nascondermelo, mi individuava attraverso la provenienza della mia voce".