Reazione a Catena, bufera sui Ferri vecchi dopo la puntata: "Che errore"

A Reazione a Catena, i Ferri Vecchi si sono affermati come nuova squadra campione, conquistando il pubblico con simpatia e intuito. Nella puntata, hanno raggiunto L’Ultima Catena con un montepremi di 112.000 euro, ma non sono riusciti a indovinare la parola finale: hanno detto “categoria” invece di “carriera”, pur andandoci vicini. Nonostante l’errore, hanno mantenuto il titolo di campioni, ma la serata è stata segnata da polemiche.Sui social, in particolare su X, si è scatenato un acceso dibattito.

Molti spettatori hanno criticato l’associazione proposta dal quiz: “Pooh e milanese sono legati da Facchinetti”. La spiegazione ufficiale, che collega Roby Facchinetti al termine “milanese”, è stata contestata, poiché Facchinetti è nato e cresciuto a Bergamo. Su X, i commenti sono stati duri. Alcuni hanno difeso i Ferri Vecchi, apprezzandone la grinta: “Errore a parte, sono fortissimi!”. Nonostante le critiche, la squadra ha ricevuto anche elogi per la performance e il carisma, consolidando il loro appeal. I Ferri Vecchi torneranno nella prossima puntata per difendere il titolo, mentre il pubblico resta diviso tra chi li sostiene e chi contesta il programma. Insomma come sempre la catena finale divide il pubblico e l'appuntamento per un altro scontro è per questa sera con una nuova puntata.