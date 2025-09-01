Ruota della Fortuna, Gerry spiazza tutti: "Devo dire che mestiere fai"

Nella puntata del 31 agosto de La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti, il campione Sergio da Roma, originario di San Giorgio a Cremano e impiegato come commerciale in un’azienda di telefonia, ha consolidato la sua leadership alla settima partecipazione. La curiosità del pubblico si concentra sul montepremi accumulato da Sergio, che continua a dominare il gioco. Tra i concorrenti, presenti anche Francesca, professoressa e Daniele Serpico.

E proprio su questo concorrente Gerry si è soffermato qualche minuto in più: "Io non dico mai il cognome ma nel tuo caso devo farlo dato che sei un poliziotto e non possiamo citare il Serpico di Al Pacino!". Nel gioco finale, con il tema “Finale”, Sergio ha affrontato tre definizioni. Ha risolto correttamente la prima, “Ligure località di mare”, vincendo 5.000 euro. Non è riuscito a rispondere alla seconda, “Aperto o chiuso o a sorpresa”, perdendo 100 euro, né alla terza, “Sconvolgente nei film di Hitchcock”, con una perdita di 10.000 euro.

Nella settima puntata, Sergio ha vinto 13.100 euro durante il gioco e 5.000 euro nel finale, per un totale di 18.100 euro. Il suo montepremi complessivo, sommando le sette puntate, ammonta a 160.100 euro: 32.900 euro nella prima, 22.100 nella seconda, 14.600 nella terza, 9.800 nella quarta, 26.300 nella quinta e 38.400 nella sesta. La performance di Sergio, nonostante alcune difficoltà nel gioco finale, conferma la sua abilità e mantiene alta l’attenzione dei telespettatori sul suo percorso e sulle vincite accumulate, rendendolo un protagonista indiscusso del programma. Ma a stupuire