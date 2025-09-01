Paolo e Luca tornano alla carica con “Avanti un altro”

Dal stasera su Canale 5, tutti i giorni dal lunedì alla domenica alle ore 18.45, torna con puntate inedite Avanti un altro!. Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti, conduce il preserale più bizzarro della tv. Come da tradizione, un’interminabile fila di concorrenti proverà a giocarsi il tutto e per tutto per conquistare la vittoria e il montepremi finale fra battute, divertimento e momenti di grande leggerezza.

Il surreale “salottino” sarà capitanato da Miss Claudia (Claudia Ruggeri). Tra i moltissimi personaggi del cast, la regina del web Laura Cremaschi, la dottoressa Maria Mazza, lo iettatore Franco Pistoni. E poi, gli storici Fitness, XXXL, il Coreografo, Brasile e tanti altri.

Come di consueto, la sfida che incorona il campione della puntata sarà tutta al contrario. Nel gioco finale, divenuto negli anni un vero cult, il concorrente, per vincere, dovrà dare 21 risposte sbagliate. Tutti i personaggi di Avanti un altro! sono nati dalla mente del conduttore e degli autori e “scovati” attraverso migliaia di casting in tutta Italia da Sdl2005, la società che fin dalla prima edizione si è occupata della ricerca dei concorrenti, del cast e del pubblico. Il format, ideato da Paolo Bonolis e Stefano Santucci, è stato esportato in tutto il mondo: Spagna, Albania, Ungheria, Bulgaria, Brasile, Cile, Canada, Paraguay, Polonia, Turchia, Vietnam, Romania. Avanti un altro è una produzione RTI realizzata in collaborazione con Endemol Shine Italy.

Questo non è l’unico ruolo in cui rivedremo Bonolis. Il simpatico conduttore infatti sarà per la prima volta uno dei giudici di Tu sì que vales 2025. Gerry Scotti, infatti, ha lasciato la giuria.

Nel cast del divertente programma targato Fascino ci sono ovviamente Maria De Filippi con Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli. Le riprese sono già iniziate e lo show promette scintille.

Il cast è effettivamente di primissimo livello.