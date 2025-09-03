Affari Tuoi, Pompea fa esplodere il caso: "Concorrente sbagliatissima"

La nuova stagione di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino, ha visto la Basilicata protagonista con la concorrente Pompea di Vaglio, accompagnata dal padre Francesco. Tra le novità di quest’anno spicca il Pacco Nero, il cui contenuto, da 0 a 300.000 euro, è noto solo al notaio, rendendo possibili somme duplicate in gioco. Pompea ha iniziato scegliendo il pacco numero 12, ma, su proposta del dottore, lo ha cambiato con il numero 17. Tuttavia, una serie di scelte sfortunate ha eliminato premi importanti come 100.000, 200.000, 300.000 euro e il Pacco Nero, lasciando in gioco solo 75.000 euro e cinque pacchi blu. Nonostante l’opportunità di un ulteriore cambio, Pompea ha deciso di mantenere il suo pacco, ma l’ultima cifra consistente è stata eliminata, conducendo alla fase della Regione Fortunata. Anche qui, una novità: i concorrenti scelgono due regioni, con premi di 100.000 o 50.000 euro.

Pompea ha optato per Emilia-Romagna e Veneto, con la Sardegna come opzione intermedia. Dopo l’esclusione del Veneto, il verdetto ha premiato la Sardegna, lasciando Pompea senza premio. Il debutto della stagione non è stato fortunato per la concorrente, che sognava di acquistare una casa. La nuova edizione di Affari Tuoi si presenta con dinamiche rinnovate, ma per Pompea l’esito è stato deludente, segnando un inizio amaro per la rappresentante della Basilicata. E qualcuno su X ha avuto da ridire: "Concorrente sbagliatissima per la prima puntata. Non ha dato modo a Stefano di esprimersi come al solito. Prima puntata noiosa", ha scritto un utente. Nuova stagione e nuove polemiche...