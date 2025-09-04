Affari Tuoi, Marianna travolta dopo i titoli di coda: "Ma prendili al volo"

Nella terza puntata di Affari tuoi del 4 settembre, condotta da Stefano De Martino, Marianna, rappresentante della Sicilia, ha giocato con il fratello Domenico, scegliendo il pacco numero 6. La novità di questa edizione, il “pacco nero”, ha aggiunto suspense al gioco. La gara è iniziata con l’apertura del pacco 5 (Trentino Alto Adige, 0 euro), seguita dal pacco 20 (Calabria, 100.000 euro), pacco 4 (Puglia, 300.000 euro), pacco 17 (Toscana, 5 euro), pacco 8 (Piemonte, 1 euro) e pacco 7 (Campania, 50.000 euro). Il Dottore ha proposto un cambio, ma Marianna ha rifiutato, proseguendo.

Successivamente, il pacco 14 (Friuli Venezia Giulia) conteneva 50 euro, il pacco 16 (Abruzzo) 100 euro e il pacco 3 (Veneto) 500 euro.Marianna ha rifiutato un’offerta di 19.000 euro, continuando con i pacchi 9 (Marche, 30.000 euro), 18 (Lombardia, 10.000 euro) e 12 (Valle d’Aosta, “bummolo”). Accettando un cambio, ha preso il pacco 15 (Molise), lasciando il pacco 6 con 20 euro. Il Dottore ha offerto 25.000 euro, poi 31.000 euro, ma Marianna ha rifiutato entrambe. Dopo aver eliminato il pacco 13 (Umbria, 200 euro) e il pacco 19 (Sardegna, “pacco nero” con 500 euro), sono rimasti solo pacchi rossi. Nonostante un’offerta di 50.000 euro, Marianna ha proseguito, ma il pacco 10 (Emilia Romagna) conteneva 200.000 euro, riducendo l’offerta a 47.500 euro.

Decisa ad arrivare fino in fondo, Marianna ha aperto il suo pacco (Molise), trovando solo 20.000 euro, mentre i 50.000 euro erano nel pacco 11 (Liguria). E sui social c'è chi si scatena contro Marianna: "Non ha senso rischiare 26k per cercare di guadagnarne 7/8 in piu (cifra pulita). Ci stava rifiutare i 50 ma i 47.5 erano da prendere al volo".