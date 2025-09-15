Affari Tuoi, il gesto di Ilaria irrita tutti: "Resta nel trash"

Nella puntata di Affari Tuoi del 14 settembre, condotta da Stefano De Martino su Rai1, la protagonista è Ilaria, organizzatrice di eventi dal Piemonte, con il pacco numero 14, accompagnata dalla sorella Marta. La partita inizia con l’oggetto del giorno, la Brossa, una spazzola per tartufi, presentata da Thanat. Ilaria apre pacchi da 10.000, 10, 200, 20 euro e il “pacco nero”, mentre De Martino scherza sul “tallone d’Achille” del Dottore Pasquale Romano, offrendo 39.000 euro.

Ilaria rifiuta, sognando un chiringuito su un’isola.La concorrente racconta un aneddoto su un piccione che l’ha “battezzata” e accetta un cambio, passando dal pacco 14 al 9 delle Marche per motivi sentimentali. La partita alterna momenti fortunati (500 e 100 euro) a perdite pesanti (300.000 e 50.000 euro). Rifiutando un’offerta di 21.000 euro, Ilaria sceglie il pacco 7 della Sardegna, ma scopre che il 9 conteneva 75.000 euro. Alla fine, opta per il 18 del Lazio, convinta contenga 0 euro, ma perde i 200.000 euro. Nella Regione Fortunata, sceglie Lazio (100.000 euro) e Liguria (50.000 euro), ma l’Umbria era quella giusta, lasciando Ilaria con la Brossa.Sui social, in particolare su X, le reazioni sono dure: utenti criticano Ilaria per i cambi frequenti (“Lascia 75k per la brossa”), la definiscono “irritante” o ironizzano sul suo sogno del chiringuito, lamentando una puntata “trash” e scelte incomprensibili.