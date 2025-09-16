Affari Tuoi, Sofia massacrata dopo la puntata: "Ti viene fuori un corso"

Nella puntata di Affari Tuoi del 16 settembre 2025, Sofia, rappresentante della Toscana, gioca insieme alla sorella Melania. La gara inizia con l’apertura del pacco 8 (Sardegna, 5 euro), seguito dal 18 (Sicilia, 1 euro) e dal 12 (Puglia, 0 euro). Il pacco 13 (Trentino Alto Adige) rivela 100.000 euro, il 19 (Marche) contiene Gennarino, e il 4 (Calabria) 20 euro. Il Dottore offre 38.000 euro, ma le sorelle rifiutano. Si procede con il pacco 20 (Lombardia, 20.000 euro), il 15 (Campania, rificolona) e il 7 (Friuli Venezia Giulia, 15.000 euro). L’offerta resta 38.000 euro, ma Sofia, determinata, fa “tritare” l’assegno.

Altri pacchi aperti: il 11 (Umbria, 30.000 euro), il 6 (Molise, 200 euro) e il 3 (Basilicata, 200.000 euro). L’offerta scende a 24.000 euro, rifiutata. Seguono il pacco 10 (Veneto, 50 euro), il 5 (Liguria, 75.000 euro) e il 17 (Emilia Romagna, 10 euro). Il Dottore propone un cambio, respinto, e l’offerta si abbassa a 20.000 euro, ancora rifiutata. Nel pacco 14 (Marche, 100 euro), l’offerta sale a 30.000 euro, ma Sofia va avanti. Il pacco 2 (Lazio, 500 euro) lascia in gioco 10.000, 50.000 e 200.000 euro. Il Dottore offre 50.000 euro, ma Sofia rischia ancora. Nel pacco 1 (Abruzzo, 50.000 euro), l’offerta finale è 60.000 euro, accettata da Sofia. Tuttavia, il suo pacco conteneva 200.000 euro, lasciando un pizzico di rammarico. E su X c'è chi non la perdona: "Non piangere sofia ... dai che con i MISERI 60.000 che hai vinto,un CORSO DI MATEMATICA BASE ,ti ci rientra...".