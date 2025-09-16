Libero logo
CharlieKirk
IsraeleGaza
Flotilla

Di tendenza

Affari Tuoi, Sofia massacrata dopo la puntata: "Ti viene fuori un corso"

di
Libero logo
martedì 16 settembre 2025
Affari Tuoi, Sofia massacrata dopo la puntata: "Ti viene fuori un corso"

(Raiplay)

2' di lettura

Nella puntata di Affari Tuoi del 16 settembre 2025, Sofia, rappresentante della Toscana, gioca insieme alla sorella Melania. La gara inizia con l’apertura del pacco 8 (Sardegna, 5 euro), seguito dal 18 (Sicilia, 1 euro) e dal 12 (Puglia, 0 euro). Il pacco 13 (Trentino Alto Adige) rivela 100.000 euro, il 19 (Marche) contiene Gennarino, e il 4 (Calabria) 20 euro. Il Dottore offre 38.000 euro, ma le sorelle rifiutano. Si procede con il pacco 20 (Lombardia, 20.000 euro), il 15 (Campania, rificolona) e il 7 (Friuli Venezia Giulia, 15.000 euro). L’offerta resta 38.000 euro, ma Sofia, determinata, fa “tritare” l’assegno.

Altri pacchi aperti: il 11 (Umbria, 30.000 euro), il 6 (Molise, 200 euro) e il 3 (Basilicata, 200.000 euro). L’offerta scende a 24.000 euro, rifiutata. Seguono il pacco 10 (Veneto, 50 euro), il 5 (Liguria, 75.000 euro) e il 17 (Emilia Romagna, 10 euro). Il Dottore propone un cambio, respinto, e l’offerta si abbassa a 20.000 euro, ancora rifiutata. Nel pacco 14 (Marche, 100 euro), l’offerta sale a 30.000 euro, ma Sofia va avanti. Il pacco 2 (Lazio, 500 euro) lascia in gioco 10.000, 50.000 e 200.000 euro. Il Dottore offre 50.000 euro, ma Sofia rischia ancora. Nel pacco 1 (Abruzzo, 50.000 euro), l’offerta finale è 60.000 euro, accettata da Sofia. Tuttavia, il suo pacco conteneva 200.000 euro, lasciando un pizzico di rammarico. E su X c'è chi non la perdona: "Non piangere sofia ... dai che con i MISERI 60.000 che hai vinto,un CORSO DI MATEMATICA BASE ,ti ci rientra...". 

Il pacchista Affari tuoi, la profezia choc di Giuseppe: "Il veggente mi fa paura"

Colpo di scena Affari tuoi, "gli ha detto c***lo": caos sui titoli di coda

Affari tuoi Affari Tuoi, il gesto di Ilaria irrita tutti: "Resta nel trash"

tagaffari tuoi

Il pacchista Affari tuoi, la profezia choc di Giuseppe: "Il veggente mi fa paura"

Colpo di scena Affari tuoi, "gli ha detto c***lo": caos sui titoli di coda

Affari tuoi Affari Tuoi, il gesto di Ilaria irrita tutti: "Resta nel trash"

ti potrebbero interessare

1373x683

Affari tuoi, la profezia choc di Giuseppe: "Il veggente mi fa paura"

Redazione
1198x539

Affari tuoi, "gli ha detto c***lo": caos sui titoli di coda

Redazione
1200x675

Affari Tuoi, il gesto di Ilaria irrita tutti: "Resta nel trash"

Ignazio Stagno
1229x714

Affari Tuoi, "le parrucchiere erano in sciopero?": attacco-choc a Ilaria

Redazione