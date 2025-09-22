Reazione a Catena, i Pane e Miele umiliati: "Non dovete vincere"

I Pane e Miele sono sempre di più i veri protagonisti di questa stagione di Reazione a Catena. I campioni in carica anche questa sera hanno sbaragliato la concorrenza nello studio di Pino Insegno e di fatto hanno cercato, ancora una volta, di portare a casa il bottino pieno. L'ultima catena composta da "Pieno", "Co...o" e la parola misteriosa ha messo in difficoltà i concorrenti. Al punto che il montepremi a furia di comprare indizi è precipitato a poco più di 70mila euro quando partiva da 148.000 euro.

E il risultato finale è stato disastroso. Infatti la parola centrare da indovinale era "consenso" che legava perfettamente con "puntare", l'ultima a chiudere la catena. La parola scelta dai Pane e Miele però era errata e così il montepremi si è volatilizzato e addio sogni di gloria. Ma su X in tanti hanno contestato la scelta degli autori: "Credo che stasera si sia stabilito il record di parole alternative che si adattavano ugualmente e perfettamente ai due elementi. Male, male...". E c'è chi attacca: "Troppi soldi per una catena facile,giusto non abbiano vinto". Il solito dibattito tra tifoserie alla fine di ogni puntata.

