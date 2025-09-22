Libero logo
Gaza
Flotilla
CharlieKirk

Reazione a Catena, i Pane e Miele umiliati: "Non dovete vincere"

di Ignazio Stagnolunedì 22 settembre 2025
Reazione a Catena, i Pane e Miele umiliati: "Non dovete vincere"

(Raiplay)

1' di lettura

I Pane e Miele sono sempre di più i veri protagonisti di questa stagione di Reazione a Catena. I campioni in carica anche questa sera hanno sbaragliato la concorrenza nello studio di Pino Insegno e di fatto hanno cercato, ancora una volta, di portare a casa il bottino pieno. L'ultima catena composta da "Pieno", "Co...o" e la parola misteriosa ha messo in difficoltà i concorrenti. Al punto che il montepremi a furia di comprare indizi è precipitato a poco più di 70mila euro quando partiva da 148.000 euro.

E il risultato finale è stato disastroso. Infatti la parola centrare da indovinale era "consenso" che legava perfettamente con "puntare", l'ultima a chiudere la catena. La parola scelta dai Pane e Miele però era errata e così il montepremi si è volatilizzato e addio sogni di gloria. Ma su X in tanti hanno contestato la scelta degli autori: "Credo che stasera si sia stabilito il record di parole alternative che si adattavano ugualmente e perfettamente ai due elementi. Male, male...". E c'è chi attacca: "Troppi soldi per una catena facile,giusto non abbiano vinto". Il solito dibattito tra tifoserie alla fine di ogni puntata. 
 

Vuoi vedere che... Reazione a catena, sospetto sui Pane e Miele: "Non piacciono a Pino Insegno"

Pane e Miele Reazione a catena, la sentenza sui Pane e Miele: "Chi è l'anello debole"

Viene giù tutto Reazione a catena, insulti sui Pane e miele: "Domani nevica", viene giùtutto

tag
reazione a catena

Vuoi vedere che... Reazione a catena, sospetto sui Pane e Miele: "Non piacciono a Pino Insegno"

Pane e Miele Reazione a catena, la sentenza sui Pane e Miele: "Chi è l'anello debole"

Viene giù tutto Reazione a catena, insulti sui Pane e miele: "Domani nevica", viene giùtutto

ti potrebbero interessare

729x359

Reazione a catena, sospetto sui Pane e Miele: "Non piacciono a Pino Insegno"

Redazione
1535x867

Reazione a catena, la sentenza sui Pane e Miele: "Chi è l'anello debole"

Redazione
1084x616

Reazione a catena, insulti sui Pane e miele: "Domani nevica", viene giùtutto

Redazione
807x508

Reazione a catena, rivolta contro i Pane e Miele: "Vinti 12mila euro? Uno scandalo"

Redazione