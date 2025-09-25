Affari Tuoi, Davide Shaggy insultato prima della sigla: "Buffone"

Davide, soprannominato Shaggy per la somiglianza con il personaggio di Scooby Doo, è un progettista termotermico di Pont Saint Martin, Valle d’Aosta, con una passione per la musica e la chitarra. Durante la puntata di Affari Tuoi del 24 settembre, condotta da Stefano De Martino, ha partecipato insieme alla fidanzata Erica, tornando a casa con 52.000 euro, ma nel loro pacco c’erano 300.000 euro.La partita di Davide è iniziata bene: nei primi sei tiri ha eliminato importi bassi (da 0 a 50.000 euro).

Ha poi scelto di cambiare il suo pacco numero 7 con il numero 9, motivando la decisione con un’attrazione per quel numero; il pacco scartato conteneva 75.000 euro. Nei tiri successivi ha eliminato cifre minori (10, 20, 5.000 e 15.000 euro), rifiutando offerte del “dottore” di 33.000 e 41.000 euro, convinto che il premio massimo fosse ancora in gioco. Ha anche rifiutato un’offerta di cambio pacco, eliminando poi importi come 100 e 200.000 euro.Dopo aver scartato il pacco da 100.000 euro, Davide ha accettato un cambio, passando dal pacco 9 al 6. Con solo tre pacchi rimasti (50, 30.000 e 300.000 euro), il dottore ha offerto 52.000 euro. Dopo un confronto con Erica, Davide ha accettato, ma ha scoperto troppo tardi che il suo pacco conteneva 300.000 euro, perdendo così l’opportunità di vincere il premio massimo. E su X è scoppiata la bufera su Davide: "Ma com'è possibile che non abbiano ancora capito che se ti rimane una cifra alta devi rischiare!!!!! Non c'è alternativa!". E ancora: "Il matematico si è fatto i conti sbagliati e perso 248 mila. La matematica non è una opinione, e beh". Insomma Davide è stato travolto. Qualcuno come sempre è passato agli insulti: "Buffone".