Ballando con le Stelle, Lucarelli attacca Nancy Brilli: "Bonus lutto no"

La settimana appena trascorsa non è stata semplice per Nancy Brilli, concorrente di Ballando con le Stelle. Dopo la prima puntata, l’attrice romana ha affrontato un dramma personale: la sua cagnolina Margot si è gravemente ammalata. Durante le prove con il ballerino Carlo Aloia, Nancy ha condiviso il suo dolore, raccontando: “La mia cagnolino Margot stava tanto male, ero preoccupata. Il giorno dopo l’ho portata dal veterinario e mi ha detto che non c’era niente da fare. Adesso Margot è nel Paradiso dei cagnolini buoni”.

Questa perdita l’ha segnata profondamente, ma le ha anche dato la forza per affrontare la competizione con determinazione.Durante la trasmissione, Nancy si è esibita, ricevendo il sostegno di gran parte della giuria. Tuttavia, Selvaggia Lucarelli ha espresso un giudizio controcorrente, preannunciando: “Sto per dire una cosa cinica, se dovesse succedere a me di perdere il mio gattino, mi butterei dal ponte, però siamo a Ballando e devo giudicare il ballo. Non può esserci il bonus lutto. Non possiamo dire che quello che abbiamo visto era bello, era tutto fuori tempo!”.

Le sue parole hanno scatenato la bufera. Carlo Aloia ha difeso l’esibizione, ma la discussione si è accesa rapidamente. Selvaggia ha ribadito: “Hai rispetto per la tua compagna? È in grado di parlare. Mi sembra assurdo tutto questo. Purtroppo non posso tenere conto del tuo dolore, devo giudicare il ballo. Spero che la prossima settimana, il dolore alleviato ti permetta di ballare un po’ meglio. Questa esibizione è stata oggettivamente brutta”. Il pubblico ha protestato, e Nancy ha risposto: “Per te era brutta”. Selvaggia si è corretta: “Soggettivamente brutto, allora”.