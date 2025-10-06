Affari Tuoi, sconcerto su Federica dopo la puntata: "Lascia il marito"

Nella puntata di Affari Tuoi del 5 ottobre, Federica, impiegata comunale di Ancona, ha partecipato accompagnata dal padre Sandro. Dopo cinque provini, ha realizzato il sogno di diventare pacchista, con l’obiettivo di vincere per fare figli con il marito Alessandro. La sua partita si è conclusa accettando un’offerta di 50.000 euro, una scelta azzeccata: il suo pacco finale conteneva solo 5 euro.Federica ha iniziato eliminando premi significativi, tra cui 300.000 e 50.000 euro, ma ha rifiutato ripetutamente offerte del Dottore da 26.000 euro, mostrando determinazione.

Ha raccontato aneddoti personali, come la gestione dell’economia familiare e il sogno ricorrente con il conduttore Stefano De Martino, scherzando sul marito appassionato di motocross. Durante il gioco, ha aperto il pacco nero (15.000 euro) e altri con importi minori, mantenendo vive le speranze.Dopo aver rifiutato un’offerta di 36.000 euro, ha cambiato il pacco 4 con il 18, scoprendo poi che il 4 conteneva 100.000 euro. Con tre pacchi rimasti (20.000, 200.000 e 5 euro), ha rifiutato 40.000 euro, dedicando un’eventuale vincita a un viaggio con i nipoti in memoria della nonna. Eliminando i 20.000 euro, si è trovata con 200.000 o 5 euro. Accettando l’offerta finale di 50.000 euro, ha evitato il rischio: il suo pacco aveva solo 5 euro. E al termine della partita qualcuno su X si spinge oltre e commenta così le starne parole di Fderica: "non mi stupirei se questa lasciasse il marito per Stefano".