Libero logo
IlariaSalis
IsraeleHamas
FrancescaAlbanese
Garlasco

Reazione a catena, per le Tre stagioni finisce male: "Non imparano"

di
Libero logo
mercoledì 8 ottobre 2025
Reazione a catena, per le Tre stagioni finisce male: "Non imparano"

(Raiplay )

1' di lettura

Nella recente puntata de L’Eredità, il celebre gioco di Rai1 condotto da Pino Insegno, le campionesse in carica, le Tre Stagioni di Novara – Egle, Chiara e Raffaella, amiche nate in stagioni diverse – non sono riuscite a conquistare il montepremi della serata. Al loro terzo tentativo, le tre concorrenti hanno affrontato L’Ultima Catena, ma non sono riuscite a indovinare la parola misteriosa, lasciando sfumare il premio di 3.063 euro, già ridotto dopo alcuni dimezzamenti. Fatale la parola "stile" protagonista dell'ultima catena. 

Nonostante la delusione, il loro montepremi totale resta fermo a 34.250 euro, una somma accumulata nelle puntate precedenti che testimonia la loro abilità nel gioco.La squadra, affiatata e strategica, ha mostrato determinazione, ma l’errore finale ha suscitato diverse reazioni tra il pubblico. Su X, molti utenti hanno espresso critiche, sottolineando la difficoltà della prova e le scelte discutibili delle concorrenti. “Tre tentativi e ancora niente? Che delusione, sembrava facile!” ha commentato @QuizFan87, mentre @RaiWatcher22  ha scritto: “Le Tre Stagioni hanno sprecato un’occasione d’oro, che peccato!”.

Altri hanno puntato il dito sulla strategia: “Sempre le stesse scelte sbagliate, non imparano mai!” (@GameShowAddict). Tuttavia, non sono mancate voci di supporto: “Ci sta sbagliare, L’Ultima Catena è tostissima. Forza ragazze!” (@FanEredità). La mancata vittoria ha diviso il pubblico, con alcuni che apprezzano la costanza delle campionesse e altri che ne criticano l’incapacità di chiudere la partita. Le Tre Stagioni, però, restano in gara, pronte a riprovarci nella prossima puntata, con l’obiettivo di incrementare il loro montepremi e conquistare la parola misteriosa.

Reazione a catena Reazione a catena, le Tre Stagioni travolte: "Ma che dicono"

Reazione a Catena Reazione a Catena, "sembrava troppo facile": campionesse travolte

Reazione a catena Reazione a catena, le Tre Sorelle e la mamma che rovina tutto

tag
reazione a catena

Reazione a catena Reazione a catena, le Tre Stagioni travolte: "Ma che dicono"

Reazione a Catena Reazione a Catena, "sembrava troppo facile": campionesse travolte

Reazione a catena Reazione a catena, le Tre Sorelle e la mamma che rovina tutto

ti potrebbero interessare

434x244

Reazione a catena, le Tre Stagioni travolte: "Ma che dicono"

Redazione
1658x876

Reazione a Catena, "sembrava troppo facile": campionesse travolte

Redazione
1370x758

Reazione a catena, le Tre Sorelle e la mamma che rovina tutto

Redazione
532x290

Reazione a Catena, "per la terza sera di fila...": il dettaglio non passato inosservato

Redazione