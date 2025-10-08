Reazione a catena, per le Tre stagioni finisce male: "Non imparano"

Nella recente puntata de L’Eredità, il celebre gioco di Rai1 condotto da Pino Insegno, le campionesse in carica, le Tre Stagioni di Novara – Egle, Chiara e Raffaella, amiche nate in stagioni diverse – non sono riuscite a conquistare il montepremi della serata. Al loro terzo tentativo, le tre concorrenti hanno affrontato L’Ultima Catena, ma non sono riuscite a indovinare la parola misteriosa, lasciando sfumare il premio di 3.063 euro, già ridotto dopo alcuni dimezzamenti. Fatale la parola "stile" protagonista dell'ultima catena.

Nonostante la delusione, il loro montepremi totale resta fermo a 34.250 euro, una somma accumulata nelle puntate precedenti che testimonia la loro abilità nel gioco.La squadra, affiatata e strategica, ha mostrato determinazione, ma l’errore finale ha suscitato diverse reazioni tra il pubblico. Su X, molti utenti hanno espresso critiche, sottolineando la difficoltà della prova e le scelte discutibili delle concorrenti. “Tre tentativi e ancora niente? Che delusione, sembrava facile!” ha commentato @QuizFan87, mentre @RaiWatcher22 ha scritto: “Le Tre Stagioni hanno sprecato un’occasione d’oro, che peccato!”.

Altri hanno puntato il dito sulla strategia: “Sempre le stesse scelte sbagliate, non imparano mai!” (@GameShowAddict). Tuttavia, non sono mancate voci di supporto: “Ci sta sbagliare, L’Ultima Catena è tostissima. Forza ragazze!” (@FanEredità). La mancata vittoria ha diviso il pubblico, con alcuni che apprezzano la costanza delle campionesse e altri che ne criticano l’incapacità di chiudere la partita. Le Tre Stagioni, però, restano in gara, pronte a riprovarci nella prossima puntata, con l’obiettivo di incrementare il loro montepremi e conquistare la parola misteriosa.