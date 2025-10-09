Affari Tuoi, Klemens spiazza tutti: "Chi ci ricorda...", somiglianza sconcertante

Klemens Schwarzer, agente di commercio per spumanti e distillati originario di Meltina, in provincia di Bolzano, ha partecipato alla trasmissione Affari Tuoi accompagnato dal padre Andreas, consulente finanziario e suo "migliore amico". Klemens ha scelto il pacco numero 9 e ha iniziato la partita con sei tiri, mantenendo il "podio" salvo, come segnalato dal suono delle campane.

La prima offerta del "dottore" è stata di 38.000 euro, ma Klemens ha rifiutato, decidendo di proseguire. Dopo altri tre tiri, il podio è rimasto intatto, e Klemens ha rifiutato un’offerta di cambio pacco. Nei tiri successivi, ha aperto il pacco 7 della Calabria, contenente 300.000 euro, il pacco del Molise con 100.000 euro, il pacco 13 del Veneto con 0 euro (festeggiato con un ballo), e il pacco 11 della Sicilia con 75.000 euro. Il "dottore" ha poi offerto 20.000 euro, ma Klemens ha rifiutato anche questa proposta.Proseguendo, ha eliminato il pacco 3 delle Marche (50.000 euro) e il pacco 17 del Piemonte (200.000 euro).

Con tre pacchi blu e due rossi rimasti, ha rifiutato un’offerta di 5.000 euro per tre tiri. Successivamente, ha aperto il pacco della Puglia (20.000 euro) e il pacco 15 (15.000 euro). Arrivato alla fase della "regione fortunata", Klemens ha scelto il Veneto (100.000 euro) e poi le Marche (50.000 euro). Gli ultimi pacchi erano del Veneto e dell’Abruzzo, con un potenziale premio di 100.000 euro. Purtroppo, la regione fortunata era l’Abruzzo, e Klemens non ha vinto. E c'è chi su X lo saluta con un curioso accostamento: "Lui mi ricorda troppo quello di frozen comunque...".