Affari Tuoi, insulti choc a Marianna e Barbara: "Voi non state bene!"

In una puntata indimenticabile di Affari Tuoi su Rai 1, condotta da Stefano De Martino il 30 ottobre, Marianna, chirurgo vascolare, 34 anni di Melito di Napoli, ha incantato il pubblico con la sorella gemella Barbara, chirurgo plastico specializzata in post-oncologico. Alla seconda partecipazione dopo il 13 ottobre, le due campane incarnano eleganza, intelligenza e tenacia meridionale.Marianna sceglie il pacco n. 16 come personale. Con complicità e sorrisi ironici, eliminano pacchi indesiderati, arrivando agli ultimi quattro: n. 5, il misterioso pacco nero e i premi da 200.000 e 300.000 euro.

Il "dottore" apre con 59.000 euro: "Offerta triturata!", rifiutano tra gli applausi. Esce il pacco n. 8 con soli 5 euro, ma non si scompongono. Restano tre pacchi; seconda offerta da 63.000 euro, ancora rifiutata con fermezza.Tensione alle stelle: eliminato il 200.000 euro, rimangono il nero e il 300.000. Terza offerta: 75.000 euro. Dopo un'intensa consultazione tra cuore e testa, accettano. "Partita finita!" annuncia De Martino. Sorpresa: il loro pacco è il nero, contenente esattamente 75.000 euro – un finale "pazzesco" che scatena ovazioni. Ma sui social c'è chi dà sempre voce all'odio e chi per fortuna impartisce lezioni su come si sta al mondo: "Sono entrata nell hastag per cercare un video e farmi due risate ed invece leggo un sacco di offese a queste due donne perché,essendo dottoresse,stanno bene economicamente e nn avevano bisogno di altri soldi. VOI NON STATE BENE! Un cinismo schifoso anche in un gioco". Nulla da aggiungere.