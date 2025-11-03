Affari Tuoi, la profezia choc su Federico: "Ha 50.000 euro"

Nella puntata di Affari Tuoi del 3 novembre 2025, protagonista è Federico, 32enne assistente di Polizia di Stato da Teramo (Abruzzo), con il pacco n. 15. Accompagnato dalla fidanzata Vittoria (impiegata metalmeccanica), insieme dal 2010, ha due figlie: Sofia e Bianca. Obiettivo: comprare casa per un trasferimento lavorativo.Inizio travagliato: nei primi sei tiri spariscono 100.000 € (Puglia), più 30.000 (Piemonte), 20.000 (Lazio) e 50.000 €. Il Dottore offre 30.000 €: rifiutati (“Siamo qui per giocare”).Seconda fase: via 75.000 € (Umbria). Nuova offerta: ancora 30.000 €, rifiutata. Poi 300.000 € (Molise, “compleanno di Vittoria”) e 200.000 € (Sicilia).

Il Dottore dimezza a 15.000 €: altro no.Ultimi tiri: restano pacchi blu e un rosso. Federico sceglie Veneto (n. 12, suo giorno di nascita e matrimonio): 200 €. Rimangono 500 € e 50.000 € nel suo pacco 15.Finale: il Dottore propone il cambio. Federico pensa al pacco pescato dalla figlia “piangendo” e tiene il 15: vince 50.000 €. “È più furba anche di me”, commenta. Rischio altissimo, ma la scelta familiare premia: torna a casa con un bel gruzzolo per il progetto casa. E c'è chi aveva capito tutto su X. Infatti è diventato virale il commento di un telespettatore che ha profetizzato il finale di partita: "Neanche quello, chi troppo vuole nulla stringe... Ma alla regione sono andati ieri. Quindi probabile che abbia i 50 mila".