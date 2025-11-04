Affari Tuoi, delirio dopo la puntata di Federico: "Grazie a Bianca..."

Nella puntata di Affari Tuoi del 3 novembre su Rai 1, condotta da Stefano De Martino, il game show ha regalato suspense, risate e colpi di scena, culminando in una vincita straordinaria che ha fatto esplodere lo studio in applausi.Protagonisti dalla regione Abruzzo: Federico, poliziotto, e la moglie Vittoria, impiegata in un'azienda metalmeccanica. La coppia, con due figlie (Sofia e Bianca), ha iniziato con il pacco numero 15.La partita è stata avvincente.

Federico ha eliminato via via 20€, 1€, 30.000€, 20.000€, il pacco nero con 50.000€ e 100.000€. Il Dottore ha offerto 30.000€, ma la coppia ha rifiutato: "Abbiamo in mente di comprare casa, puntiamo in alto". Successivamente eliminati 10€, Gennarino e 75.000€; nuova offerta di 30.000€ respinta. Dopo un 15.000€ fortunato, perso 300.000€, poi 0€: offerta di 15.000€ rifiutata per "fare l'impresa".Scelto il pacco 8 (200.000€ persi), poi eliminati 50€ e 10.000€; offerta di 5.000€ respinta per la "tripletta blu". Persi 100€ e 5€, scelto il 12 (data di nascita e matrimonio: 200€). Ultima proposta del Dottore: cambio pacco rifiutato, legando il 14 alla figlia Bianca. Gran finale: il pacco 15 conteneva 50.000€. Federico e Vittoria hanno vinto tra abbracci e risate.Sui social, entusiasmo travolgente: definita una delle puntate più belle della stagione. Tanti complimenti per la determinazione, simpatia e "vittoria meritatissima" della coppia. Un vero delirio sui social dopo il trionfo.