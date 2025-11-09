Ballando con le Stelle, Magnini fuori controllo: "Avete rotto a mia moglie"

Nella puntata di Ballando con le stelle dell’8 novembre, Filippo Magnini ha trasformato la serata in un vero show di fuoco.Durante la prova a sorpresa, in piena difficoltà, ha lasciato andare a microfono aperto: "Ma che c...è...?!", mentre raccoglieva un telo rosso e nero da terra. Il video è finito dritto su Striscia la notizia; Magnini ha commentato subito: "Chiedo perdono".Il clou è arrivato alla fine: prima ha contestato i voti bassi sul paso doble con Alessandra Tripoli, poi ha esploso la bomba contro la giuria: "Mi devo togliere un sassolino. Io sono l’unico a cui qualcuno abbia rotto le scatole a me e a mia moglie. Non vedo l’ora che torni qui mia moglie e vi farò il ballo migliore di Ballando con le stelle".

Selvaggia Lucarelli lo ha steso: "Chi ha rotto le scatole a tua moglie? Ma chi se l’è filata".Magnini non ha mollato: "Volevo dire questa cosa perché ci sono state cose che non mi sono piaciute. È stato detto che se c’è mia moglie ballo male e se non c’è ballo bene. Smettetela. Chi l’ha detto, ha detto una cavolata".