Robbie Williams: "Sto diventando cieco per le iniezioni fatte per dimagrire"

Robbie Williams ha confessato al The Sun che la sua vista si sta offuscando rapidamente, rendendo difficile distinguere i fan ai concerti. Il problema è emerso guardando una partita di football: i giocatori apparivano come macchie su un campo verde. Inizialmente attribuì il calo alla vecchiaia e cambiò occhiali su consiglio di un oculista, ma senza miglioramenti.Successivamente ha collegato i disturbi alle iniezioni per dimagrire, probabilmente semaglutide (come Ozempic o simili). Durante l'ultimo tour, cantava She’s The One rivolgendosi a ragazze in platea, convinte di essere viste, mentre lui non le distingueva affatto. Un altro oculista non aveva inizialmente sospettato del farmaco.

La pop star britannica, ex Take That, ha deciso di parlare pubblicamente per avvertire sui rischi: "È preoccupante, voglio che la gente faccia ricerche prima di iniziare queste cure". Sorprendentemente, ammette: "Probabilmente continuerei a prenderle finché non perderò la vista da un occhio".

Grazie al farmaco, Williams ha recuperato forma fisica e mentale: negli ultimi dieci anni si sentiva «coperto da nuvole», ora è rinato. Ogni mattina pratica stretching, 100 affondi, 200 piegamenti, 100 squat e esercizi per il core. Obiettivo prossimo: le trazioni alla sbarra.