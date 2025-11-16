Libero logo
Giustizia
Garlasco
Hub Energia

Robbie Williams: "Sto diventando cieco per le iniezioni fatte per dimagrire"

domenica 16 novembre 2025
Robbie Williams: "Sto diventando cieco per le iniezioni fatte per dimagrire"

1' di lettura

Robbie Williams ha confessato al The Sun che la sua vista si sta offuscando rapidamente, rendendo difficile distinguere i fan ai concerti. Il problema è emerso guardando una partita di football: i giocatori apparivano come macchie su un campo verde. Inizialmente attribuì il calo alla vecchiaia e cambiò occhiali su consiglio di un oculista, ma senza miglioramenti.Successivamente ha collegato i disturbi alle iniezioni per dimagrire, probabilmente semaglutide (come Ozempic o simili). Durante l'ultimo tour, cantava She’s The One rivolgendosi a ragazze in platea, convinte di essere viste, mentre lui non le distingueva affatto. Un altro oculista non aveva inizialmente sospettato del farmaco.

La pop star britannica, ex Take That, ha deciso di parlare pubblicamente per avvertire sui rischi: "È preoccupante, voglio che la gente faccia ricerche prima di iniziare queste cure". Sorprendentemente, ammette: "Probabilmente continuerei a prenderle finché non perderò la vista da un occhio".

Grazie al farmaco, Williams ha recuperato forma fisica e mentale: negli ultimi dieci anni si sentiva «coperto da nuvole», ora è rinato. Ogni mattina pratica stretching, 100 affondi, 200 piegamenti, 100 squat e esercizi per il core. Obiettivo prossimo: le trazioni alla sbarra.

tag
robbie williams

Una gran pellicola Better Man, una scimma da Premio Oscar: il film che può cambiare la storia del cinema

il cantante Robbie Williams come non l’avete mai visto: la foto in quarantena che spopola sul web

ROBBIE WILLIAMS, DUETTI CON STEWART E ADAMS IN "THE CHRISTMAS PRESENT"

ti potrebbero interessare

Affari tuoi, gli insulti choc al papà di Asia: "Colpa sua, non piangere"

Affari tuoi, gli insulti choc al papà di Asia: "Colpa sua, non piangere"

Bataclan, la strage parigina "premia" Rete 4

Bataclan, la strage parigina "premia" Rete 4

Klaus Davi
Affari Tuoi, sospetti sulla partita: "Questa sera...", cosa non torna

Affari Tuoi, sospetti sulla partita: "Questa sera...", cosa non torna

L'Eredità, pubblico sconvolto: "Cosa ci fa lì", ecco chi spunta

L'Eredità, pubblico sconvolto: "Cosa ci fa lì", ecco chi spunta