Affari tuoi, gli insulti choc al papà di Asia: "Colpa sua, non piangere"

Una storia commovente e amara, quella di Asia e del padre Andrea a Affari Tuoi. Dopo 30 puntate d'attesa, Asia – 24enne che organizza eventi e studia Economia – entra in gioco con il pacco numero 4. La partita sembra decollare alla grande: al secondo pacco, spunta il bonus "Gennarino", la mascotte che regala 7mila euro, una cifra record che Asia non aveva mai visto.

"È un tesoretto", dice commossa, pensando al futuro luminoso che vuole costruire per ripagare i genitori.La famiglia ha attraversato inferni: Andrea, ex proprietario di un negozio, è stato travolto dalla crisi economica. Debiti schiaccianti lo hanno costretto a chiudere l'attività, spingendolo a lavori umilianti pur di non far mancare nulla ai tre figli. "Anche una pizza a fine mese era un lusso", racconta Asia tra le lacrime, mentre Stefano De Martino ascolta rapito. "Non sono qui per i soldi, ma per l'esperienza. I miei genitori mi hanno insegnato che i valori veri sono altri: il calore in casa non è mai mancato". Ringrazia per i sacrifici, enfatizzando come la famiglia si sia rialzata con dignità. Andrea, oggi dipendente stabile, sogna solo serenità senza intoppi.Ma la sfortuna si accanisce. Nel pacco 4 ci sono solo 500 euro: Asia li scambia con il 7, che ne nasconde ancor meno. Rifiuta offerte allettanti dal Dottore – 30mila, 15mila, 5mila – sempre con garbo, ma alla fine zero.

I 7mila di Gennarino diventano salvezza, ma il gioco extra "Regione fortunata" tradisce: scelgono Lazio e Liguria, mentre i 100mila euro legano alla Lombardia. Padre e figlia escono a mani quasi vuote, tra abbracci e delusione palpabile .Le reazioni su X sono state prevalentemente empatiche verso la loro storia toccante – "Che lacrime, meritavano di più!" o "La famiglia è tutto, bravi per la dignità" – ma non mancano commenti negativi e crudeli. Alcuni utenti accusano Asia di essere "avida" per non aver accettato le offerte: "Rifiuti 30mila per cosa? Codarda, hai rovinato il papà". Altri insinuano cinismo sul format: "Lacrime finte per fare audience, quante storie per 7k regalati". C'è chi attacca il padre: "Lavori umili? Colpa sua se ha fallito il negozio, non piangete in TV". Post ironici come "Sfortuna? O scelta stupida, zero meritate" hanno raccolto like, alimentando un dibattito aspro su empatia e reality. Nonostante ciò, la maggior parte elogia la loro resilienza, trasformando la sconfitta in un inno ai valori familiari.