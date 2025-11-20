Mario e Laura, storia d’amore dietro le quinte del “Carosello”

Carosello in love. Che idea carina hanno avuto alla Rai! Romanzare quella che è stata la più bella storia d’amore tra la televisione neonata e il BelPaese che sognava il nuovo miracolo italiano. Tutto attraverso i mitici antenati degli spot televisivi, dei veri e propri cortometraggi, dopo i quali si andava a letto. Peccato che il film tv Carosello in love in onda in prima serata su RaiUno domenica 30 novembre non sarà proprio così. Ma racconterà una storia d’amore tra un ragazzo, Mario (Giacomo Giorgio) e una ragazza, Laura (Ludovica Martino) dell’epoca.

Entrambi lavorano al Carosello della Rai che di fatto diventa solo lo sfondo dell’intreccio tra le due giovani vite. Lui regista che sogna il grande cinema e snobba la pubblicità. Intellettuale, maschietto alfa un po’ arrogantello.

Lei futura pantera, figlia del popolo e pronta a far carriera sul modello di un femminismo ruggente e sfida pure il padre che avrebbe voluto la figlia tra le quattro mura domestiche. Mario alla fine si accontenta perché capisce, dopo vent’anni, di aver fatto comunque la storia. Laura vive la sua emancipazione. Il regista del film, Jacopo Bonvicini, ha fatto un grande lavoro perché è riuscito lo stesso a dipingere un buon affresco nonostante la poca vernice. La Rai, infatti, non detiene i diritti sulla gran parte dei Carosello. Con tanti saluti a Calimero.