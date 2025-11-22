Ornella Vanoni: "Non sto bene, come un coltello che ti trapassa": le ultime telefonate

È morta, all'età di 91 anni, Ornella Vanoni. "Con profondo dolore riceviamo la notizia della scomparsa di Ornella VANONI. Grazie per tutto quello che ci hai regalato Ornella, lo terremo sempre nel nostro cuore" si legge sul profilo X di "Che tempo che fa", programma in cui è stata spesso ospite. Nata a Milano, considerata tra le maggiori interpreti della musica leggera italiana, è stata una delle artiste italiane dalla carriera più longeva. Inizia a lavorare nel 1956 (come attrice in "Sei personaggi in cerca d'autore" di Luigi Pirandello dopo avere studiato all'Accademia di arte drammatica" del Piccolo Teatro di Giorgio Strehler del quale è diventata allieva prediletta e compagna). Nel 1957 il debutto canoro con le "canzoni della mala", brani che traggono spunto da antiche ballate dialettali e raccontano storie di poliziotti e malfattori.

Dopo gli esordi, il suo stile interpretativo unico e sofisticato le consente di attraversare un repertorio che comprende il pop d'autore, la bossa nova (da ricordare l'album "La voglia la pazzia l'incoscienza l'allegria" realizzato con Toquinho e Vinicius de Moraes) e il jazz che la porta a collaborare con musicisti del calibro di George Benson, Michael Brecker e Randy Brecker, solo per citarne alcuni. E a vendere oltre 55 milioni di dischi con i suoi 112 lavori pubblicati, tra album, EP e raccolte, con autori che portano il nome di Dario Fo, Paolo Conte, Fabrizio De Andrè, Ivano Fossati, Lucio Dalla, Franco Califano, Mogol, Renato Zero e Riccardo Cocciante. E in questo momento così triste per il mondo della musica italiana, sul Corriere, Maurizio Porro racconta una delle ultime chiamate ricevute dalla Vanoni. Le sue parole erano state molto chiare: "Non sto bene, un dolore a una vertebra, non so mi sento strana, ma andrò in una clinica di Pavia dove sono bravissimi, li conosco, mi metteranno a posto. Ora devo stare ferma, ho un dolore, sai come un coltello che ti trapassa la schiena".