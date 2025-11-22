Libero logo
Ornella Vanoni, il funerale lo aveva già immaginato: "Bara di poco valore, il vestito ce l'ho"

sabato 22 novembre 2025
Ornella Vanoni, il funerale lo aveva già immaginato: "Bara di poco valore, il vestito ce l'ho"

Ornella Vanoni, icona della musica italiana, è mancata il 21 novembre 2025 a 91 anni. Già nel 2023, a “Che tempo che fa”, aveva raccontato con il suo leggendactico umorismo come immaginava il proprio addio.“Adesso scelgo il vestito, la bara deve costare poco perché devo essere bruciata”, aveva detto ridendo. Poi aveva aggiunto i dettagli che l’hanno sempre resa unica: “Il vestito ce l’ho, è di Dior. Poi ho chiesto a Paolo Fresu di suonare durante il funerale”.

Non poteva mancare il tocco finale: “Poi buttatemi in mare, quello che vi pare… Mi piacerebbe Venezia, fate come volete”.Quando Fabio Fazio, sorpreso, le aveva chiesto il motivo di tanto dettaglio, lei aveva risposto con un sorriso: “Siamo lì vicini”.Anche nel parlare della propria morte, Ornella Vanoni ha dimostrato la sua straordinaria capacità di unire leggerezza e profondità, eleganza e ironia, trasformando l’argomento più cupo in un ultimo atto di stile personale. Cremazione, bara economica, abito Dior, tromba di Paolo Fresu e un arrivederci in mare (magari a Venezia): un funerale che somiglia a una delle sue canzoni – autentico, raffinato, irriverente e indimenticabile.

