Ornella Vanoni, il funerale lo aveva già immaginato: "Bara di poco valore, il vestito ce l'ho"

Ornella Vanoni, icona della musica italiana, è mancata il 21 novembre 2025 a 91 anni. Già nel 2023, a “Che tempo che fa”, aveva raccontato con il suo leggendactico umorismo come immaginava il proprio addio.“Adesso scelgo il vestito, la bara deve costare poco perché devo essere bruciata”, aveva detto ridendo. Poi aveva aggiunto i dettagli che l’hanno sempre resa unica: “Il vestito ce l’ho, è di Dior. Poi ho chiesto a Paolo Fresu di suonare durante il funerale”.