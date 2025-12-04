Bolgia, Circus, The Beach, 75 by Costez, Super G, Gardacqua… divertimento & relax non sono certo in crisi

Divertimento e benessere non sono certo in crisi, in Italia. Lo dice il successo crescere di après-ski, dinner show, festival, feste di piazza, aperitivi e spa che diventano feste da ballare fino a tardi, in luoghi di riferimento come Circus beatclub (Brescia), Bolgia (Bergamo), The Beach (Sharm e Palermo), 75 by Costez (Ponte di Legno), Gardacqua, o Super G... Per non parlare dei grandi artisti e grandi show che già confermano la presenza nel 2026 in Italia: parliamo di David Guetta ed elrow, rispettivamente il DJ più pagato e la festa più scatenata al mondo.

Il divertimento, dicevamo, non è in crisi e le tante nuove aperture del weekend dell’Immacolata lo dimostrano. Il settore sta semplicemente cambiando. Solo le discoteche che non sanno cambiare chiudono, come del resto stanno facendo anche bar, e negozi... Ma solo queste ultime, chissà perché, sarebbero in difficoltà. Il punto è un altro. Oggi in Italia ci sono ben 5 milioni di 15 - 34enni in meno rispetto al 1990. Ecco perché piacciono tanto anche i concerti, riti inter-generazionali per eccellenza, non solo le feste notturne.

Partiamo, ad esempio, dal relax, che sempre più spesso si mescola con la musica e l'intrattenimento. Gardacqua, sulla sponda veronese del lago, è un centro benessere con piscine, ma da tempo ogni venerdì fa anche mangiare e poi ballare, con l’evento Latina. A Capodanno 2026 la festa raddoppia: si conferma Latina, per chi vuol soprattutto ballare e c'è pure una maratona in spa, che inizia, per chi lo desidera, addirittura alle 11 del mattino. All'esclusivo Lefay, a Gragnano, sul Garda e a Pinzolo, sulle Dolomiti, il suono e la colonna sonora sono invece curati da Matteo Arancio e Roberto Brignoli di Rubrasonic, che per questo progetto collaborano con Dado Funky Poetz. Da Palosco (Bergamo) Arancio e Brignoli creano e/o selezionano ciò che viene ascoltato in migliaia di spazi nel mondo. «Abbiamo scelto di diventare una Società Benefit perché secondo noi suono e tecnologie possono essere un vero valore. Se non lo fanno, creano solo rumore», spiegano.

Dopo tanto benessere, eccoci alla musica da ballare. Oggi i locali di successo fanno davvero tendenza, ancora più che in passato. Ecco perché il Bolgia di Bergamo, a inizio dicembre apre per due sere consecutive, cosa che anni fa non succedeva: il 7 dicembre si balla l'hard techno di Kruelty, mentre la sera prima di alternano Wade e Felix, che propongono sonorità meno estreme. Il Circus beatclub di Brescia risponde con tre notti con house, urban e hip hop con Curly Brothers, Tay1 e Rehab, anche in questo caso con un successo crescente che dura da oltre 25 anni.

Inizia poi la stagione del divertimento in montagna, che non riguarda soltanto le località più note come Madonna di Campiglio, Courmayeur, Cortina e Cervinia, dove furoreggia il format Super G. A Ponte di Legno, in Lombardia, debutta quest'anno 75 by Costez: ristorante, cocktail bar e nightlife, il nuovo spazio ha un stile rinnovato, ma fedele alla sua anima di montagna. A Campiglio poi continua a crescere Lab Après Ski, spesso in collaborazione con Papeete Beach, mito estivo di Milano Marittima.

Continuano crescere i dinner show. A Roma uno dei maggiori “specialisti," un cultore dell'afro house, è senz'altro Alessandro Br1, che spesso è in console al Jerò, uno spazio esclusivo... perfetto però per tutti o quasi, proprio come The Beach (nella foto), la creatura di Manuel Dallori, che prende vita tutto l'anno a Sharm (località da sempre molto amata da noi italiani) e dalla primavera all'autunno in Sicilia, a Santa Flavia (Palermo): a Capodanno 2026, The Beach a Sharm propone Hollywood Party, un evento pensato per chi, almeno una volta all'anno, vuol sentirsi una star del cinema. Gli ospiti, tra un piatto e l'altro si godono uno show interpretato da decine di artisti internazionali.

Chiudiamo con le feste di piazza all'aperto, che oggi si tornano a essere proposte tutto l'anno, non solo d'estate. Domenica 7 dicembre, oltre che in due discoteche, i performer di Circo Nero Italia regalano arte, energia e magia anche a Guglionesi Castellara, piccolo paese in provincia di Campobasso da cui si gode uno splendido panorama sulla campagna molisana circostante. Tra mangiafuoco, ballerine, artisti di strada, balleranno tutti, grandi e piccini. Come si fa da sempre quando in città arriva il circo. Alla faccia della 'crisi' del divertimento.

