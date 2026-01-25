C'è posta per te, Maria De Filippi sbotta con le figlie di Leo: "Due viziate"

La puntata di C’è posta per te andata in onda sabato 24 gennaio su Canale 5 ha raccontato, tra le varie storie, il dramma familiare di Leo, un padre che ha chiesto l’intervento di Maria De Filippi per tentare di ricucire il rapporto tra le sue figlie Federica e Valentina e la compagna Mariangela, con cui è legato da 16 anni e che intende sposare.Leo si è separato dalla madre delle figlie quando Federica aveva 12 anni e Valentina 9. Inizialmente Mariangela sembrava aver portato equilibrio, ma tre anni fa (inizio 2023) il rapporto si è rotto. Tutto è partito da una foto pubblicata da Federica sui social in intimo: Mariangela la segnala a Leo, ne parlano con Valentina che riferisce alla sorella.

La situazione precipita a un matrimonio di famiglia: Mariangela vuole rientrare presto, Leo vede Federica ballare circondata da ragazzi, la richiama e, dopo un’ora di attesa, la porta via di peso. Pochi giorni dopo, le figlie annunciano di non voler più avere rapporti con Mariangela, accusandola di manipolare il padre.In studio, Federica e Valentina sostengono che Mariangela abbia dato a Federica della “poco di buono” e che Leo cambi atteggiamento con lei: “È un ottimo padre, ma credo scelga persone che lo condizionano. Quando deve venire a trovare la sua nipotina ha sempre poco tempo. Non vedeva l’ora di andare in pensione per stare con i nipoti, invece adesso deve sempre tornare a casa. Sta commettendo gli stessi errori fatti con nostra madre”.

Mariangela si difende: “Non mi sono mai opposta a quello che ha fatto per loro, né per i soldi né per le case che ha dato. Leo vive a casa mia e io mi mantengo da sola”.Maria De Filippi interviene duramente: “Sta uscendo fuori il fatto che siete due viziate”, tra gli applausi del pubblico. Leo pone un ultimatum: se non aprono la busta (contenente la sua lettera), non farà più tentativi di riavvicinamento. Dopo un momento di riflessione fuori dallo studio, le figlie rientrano e decidono di aprirla, precisando: “Lo facciamo solo per te”.