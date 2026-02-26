Sanremo 2026, Elettra Lamborghini e la "patana". Pausini, Raf e la spocchia vip

La Pagella dei famosi di Alessandra Menzani versione Sanremo 2026. 10) Masini-Fedez funzionano eccome. Il tifo dell’Ariston, i social, tantissimi applausi. Prevedo podio.

9) Laura Pausini. Può piacere o non piacere, la amano o la odiano, ma come conduttrice è assolutamente nel ruolo, più di tanti presentatori di professione. È lei la vera erede di Pippo Baudo.

9Bis) L’imitatore Vincenzo De Luca nei panni di Laura Pausini. È anche l’imitatore della Toffanin. Uno dei momenti migliori di ieri sera.

8) Arisa-show in conferenza stampa: «Nel 2015, al Festival di Conti, ero la valletta». I giornalisti la correggono: «Co -conduttrice, vorrai dire». «No no ero la valletta: io dico la verità, faccio cronaca». Viva Arisa, sincera e anti woke.

7) Elettra Lamborghini e le sue gaffes. In una delle varie interviste, forse pensando di essere fuori onda, si è lasciata andare: «Ho detto a mio marito: tranquillo che qui non “bombo”, metto la “patana” in vacanza. Sa, noi due siamo abbastanza attivi, dopo due giorni che non succede nulla mi preoccupo...». Risate. È questa la Lamborghini che ci piace.

Sanremo 2026, Elettra Lamborghini sbrocca all'Ariston: "Smettetela o vengo giù!" Dopo lo sfogo nel pomeriggio, Elettra Lamborghini raddoppia direttamente dal palco del Festival di Sanremo, nella second...



6) Gianluca Gazzoli ieri ha condotto 30 minuti di Sanremo da solo. Ormai Conti delega più che può.

6Bis) Carlo Conti è trasparente. Ammette che, musicalmente, l’edizione 2026 non è il massimo e usa un paragone enologico: «Le canzoni sono il vino, ci sono annate e annate. Il prossimo anno sarà un’annata strepitosa». Chiederemo ad Al Bano.

5) Il Prima Festival è sempre uguale. Cambiano i conduttori ma ha sempre lo stesso sapore. Di niente.

4) Gli omaggi ai defunti illustri (Costanzo, Baudo, Vessicchio, Vanoni) sono stati realizzati malissimo. Piazzati qui e là a caso. Sembrava la puntata del Grande Fratello in cui Signorini elencava i morti dell’anno come fossero i giocatori di una squadra di calcio.

