Temptation Island, ecco la verità sui video intimi di Gabriele e Sara

La sigla di Temptation Island è una canzone di Rihanna che letteralmente canta “I love the way you lie”, cioè amo il modo in cui mi dici le bugie. Citazione presa alla lettera da una delle nuove coppie in gioco nel “percorso dei sentimenti”, Gabriele Govoni e la sua Sara, giovani di Chiasso che hanno fatto molto… rumore già dopo la prima puntata, perché è emerso che i due avevano pubblicato online un loro video hard, risalente a circa due anni fa.
La vicenda, rimbalzata sui social e rilanciata da più testate, riguarda una diretta a contenuto esplicito realizzata a pagamento su una piattaforma per adulti e successivamente registrata e diffusa online. Il materiale, secondo quanto riportato, sarebbe poi circolato al di fuori del contesto originario, approdando su siti e canali non autorizzati. A commentare il caso è intervenuta la produzione del programma che ha preso le distanze dalla vicenda. “Non ne sapevamo nulla” sarebbe stata la posizione espressa all’interno del confronto con i giornalisti, come riportato dalle ricostruzioni stampa.
Temptation Island, Sabrina la "cecchina del materasso": sesso e corna, come umilia GabrieleSubito tensioni nella prima puntata di Temptation Island che si è aperta con una profonda crisi tra Sabrina e Gio...
Secondo quanto emerso, la coppia sarebbe stata protagonista di una live interattiva a pagamento, con contenuti destinati a una piattaforma per adulti. Un format in cui il pubblico partecipa attivamente, anche con richieste e interazioni in tempo reale. La diffusione successiva del materiale ha però acceso il dibattito. Sui social la vicenda ha rapidamente assunto contorni virali, alimentando interrogativi sia sulla gestione dei casting sia sulla tutela dell’immagine dei partecipanti. E anche sul fatto che la coppia si è presentata con la classica dinamica del “fidanzato geloso e possessivo”, cosa che risulta difficile da credere ora che si è saputo della pubblicazione di questo video, visto da chiunque. Non è chiaro, al momento, se la pubblicazione dei contenuti sia avvenuta con il consenso dei diretti interessati dopo la registrazione della live. Un dettaglio che potrebbe risultare decisivo anche sul piano giuridico. Nel frattempo il programma continua a registrare ascolti e attenzione mediatica, ma l’esordio della coppia è già diventato uno dei casi più discussi di questa edizione.