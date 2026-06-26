Temptation Island, ecco la verità sui video intimi di Gabriele e Sara

La sigla di Temptation Island è una canzone di Rihanna che letteralmente canta “I love the way you lie”, cioè amo il modo in cui mi dici le bugie. Citazione presa alla lettera da una delle nuove coppie in gioco nel “percorso dei sentimenti”, Gabriele Govoni e la sua Sara, giovani di Chiasso che hanno fatto molto… rumore già dopo la prima puntata, perché è emerso che i due avevano pubblicato online un loro video hard, risalente a circa due anni fa.

La vicenda, rimbalzata sui social e rilanciata da più testate, riguarda una diretta a contenuto esplicito realizzata a pagamento su una piattaforma per adulti e successivamente registrata e diffusa online. Il materiale, secondo quanto riportato, sarebbe poi circolato al di fuori del contesto originario, approdando su siti e canali non autorizzati. A commentare il caso è intervenuta la produzione del programma che ha preso le distanze dalla vicenda. “Non ne sapevamo nulla” sarebbe stata la posizione espressa all’interno del confronto con i giornalisti, come riportato dalle ricostruzioni stampa.