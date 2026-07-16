Temptation Island, è morto Alessandro Medici: "Stroncato da un infarto"

È morto a 53 anni Alessandro Medici, uno dei protagonisti di Temptation Island 2020. La notizia è stata confermata dall’ex compagna Sofia Calesso, che ha pubblicato sui social una foto di lui accompagnata dalla frase: "Vivrai sempre dentro di me". Secondo le prime informazioni, la morte sarebbe avvenuta nella mattinata di oggi, giovedì 16 luglio, probabilmente a causa di un infarto improvviso. Medici lascia la madre, i fratelli, i figli Christian e Giulia e i nipoti Penelope, Enea e Nicholas. I funerali si terranno sabato 18 luglio a Castel del Piano.

Alessandro Medici e Sofia Calesso avevano partecipato insieme all’edizione 2020 di Temptation Island. La loro relazione, già turbolenta e segnata da tradimenti reciproci, era finita sotto i riflettori del reality. Durante il programma Medici chiese il falò di confronto: i due si rinfacciarono le difficoltà del rapporto ma dichiararono di amarsi ancora. Uscirono dalla trasmissione ancora insieme e nel 2023 avevano anche programmato le nozze, alle quali avrebbero dovuto assistere come testimoni Antonella Elia e Pietro Delle Piane.

La coppia si è separata definitivamente a settembre 2025, dopo oltre dieci anni di storia. Sofia aveva spiegato che la rottura era stata segnata anche dalla dolorosa perdita di un bambino che aspettava.Sulla notizia è intervenuto anche il conduttore del programma Filippo Bisciglia, che ha ricordato Medici con affetto: "Ale sei stato un uomo buono sempre educato e carino con tutti. Ti ricorderò con tanto affetto… Mi mancheranno i tuoi messaggi".