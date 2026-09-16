Autunno 2026, tra musica, sport e divertimento, con LADY-J, Millennium 90/2000, Casa Costez, Rubrasonic

Cambia la stagione. Dall'estate stiamo lentamente passando all'autunno 2026. Non cambia, in tanti artisti e professionisti tra musica, intrattenimento e sport, la voglia di regalare emozioni al proprio pubblico. Il talento, in ogni ambito, conta, ma tra sport e arte è davvero ciò che fa la differenza.

E allora, in una carrellata che ci racconta tutto questo, perché non partire da LADY-J, DJ contest al femminile di riferimento in Italia? Ognuna delle partecipanti ad una manifestazione che dà spazio al talento musicale al femminile. Ogni artista ha la sua personalità e una selezione musicale decisamente personale, ha la sua personalità ed il suo sound. Alla finale al Just Me di Milano, nel bel mezzo della Beauty Week, partecipano Maslita, Lisa Chain, Nerva e Frabrizia Corsi. Vincere è importante, ma partecipare conta molto di più. Le DJ in gara, infatti, devono dimostrare di saper adattare il proprio sound alla situazione. E durante LADY-J nascono collaborazioni e vere amicizie.

Se la nazionale di calcio maschile continua a deluderci, tutto il resto dello sport italiano cresce, dal tennis di Sinner alla F1 di Antonelli. Ed è in grande crescita, proprio un altro calcio, quello femminile, in cui la passione è ancora tutto. Ci vuole coraggio a dire di no a squadre come Inter, Como Women e Milan. Denise Maiorino, classe 2010, che oggi si allena con il Pavia Calcio, questo coraggio lo ha avuto più volte. «Per me, trovarsi bene in uno spogliatoio, con le altre calciatrici, è fondamentale. Prima di tutto, prima della categoria, viene il rapporto con la squadra e lo stare bene con le proprie compagne», spiega Denise.

Oggi che i generi musicali sembrano contare sempre meno, chi vuol far ballare si adegua. E a volte punta sulla nostalgia. Quella di Millennium 90/2000 (nella foto) si trasforma in emozione e in energia travolgente, in ritmi e melodie capaci di far ballare e cantare tre generazioni. Questo show scatenato, nato alla fine del 2022, ormai dodici mesi all'anno, fa ballare tutta Italia, da Trento alla Sardegna, tra piazze e grandi spazi al coperto. Giochi di luci, effetti speciali, maxischermi, mascotte... e una pioggia di gadget per grandi e piccini. In console c'è sempre Sergio Mauri, DJ protagonista della scena europea fin dai primi anni 2000 con i suoi dischi e la sua energia. Sul palco, a cantare i più grandi successi e a guidare il pubblico, c'è invece Claude Le Boy, non solo un vocalist ma un vero showman.

A Bergamo, in pieno centro, a fine ottobre 2026, c'è poi una bella novità che sta a metà tra intrattenimento, musica e ristorazione. È Casa Costez, che prenderà vita nella location dell'ex diurno, poi occupata dal Balzer Globe, ovvero sarà l'epicentro del divertimento in città. Casa Costez arriva dopo tanti successi altrove, per Paolo e Francesco Battaglia, dall'Hotel Costez in Franciacorta, un DJ bar che è una vera e propria disco al 75 Costez a Ponte di Legno, un ristorante con musica e show fino all'estivo La Caleta Hotel Costez. Il nome completo dice tutto: Casa Costez dining club. Sarà il posto giusto per mangiare bene e poi divertirsi con stile per chi vuol vivere il bel centro di Bergamo. Quattro sere a settimana, dal mercoledì al sabato, ognuna con un'anima diversa. In cucina lo chef bresciano Fabrizio Albini, allievo di Gualtiero Marchesi, ben tre console, live music, show... e molto altro.

Un'altra realtà bergamasca sta proponendo il suo stile decisamente internazionale, questa volta in tutto il mondo. È Rubrasonic, che si occupa di suono e musica da tanti anni e sonorizza migliaia di spazi in tutto il mondo, anche in ambito tecnologico con Soundtag. Tra i progetti più recenti c’è la sonorizzazione di ChorusLife Immersive SPA, a Bergamo. Non ci sono sonorità "di tendenza", all'inizio dell'autunno 2026, spiegano Roberto Brignoli e Matteo Arancio. «Nel nostro lavoro ogni progetto fa storia a sé, perché il suono deve essere coerente con l’identità del luogo, con il pubblico e con il tipo di esperienza che si vuole creare», spiegano.

E se l'informazione spesso preferisce polemiche e negatività, XNews - InveXtra Magazine da sempre cerca di mostrare anche il lato positivo delle cose, a Milano e non solo. C'è chi lavora, chi dà lavoro a migliaia di persone. E c'è pure chi fa del bene, ogni giorno ,a Milano e non solo, ogni giorno, in silenzio… ed XNews vuol solo mettere un faro, dare energia. Nel farlo, spesso parte dal movimento e dallo sport. Maratone, piccole corse nel parco, vere imprese compiute da atleti paralimpici... Essere felici da fermo è quasi impossibile.

Sempre in movimento, sempre intento a creare il divertimento del futuro, Manuel Dallori vuol crescere, sempre. Potrebbe accontentarsi, eccome, visto che in carriera ha creato decine di brand tra cui The Beach Luxury Club, da tempo nel novero dei The World's Finest Clubs e Cava. E invece continua a guardare al futuro. La sua forza è, probabilmente, nei tanti ragazzi che lavorano nei suoi locali, nelle decine e decine di artisti internazionali che regalano emozioni sui palchi di tutto il mondo, soprattutto tra Sharm e Sicilia, ma non solo. «L'intrattenimento e la ristorazione sono un settore in cui si lavora sodo, certo, ma le opportunità non mancano», spiega Dallori.



