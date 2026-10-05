Acetone, Diego De Vecchis, Alessandro Br1, Concrete o DJAGENT? Musica e sport parlano italiano

Cosa caratterizza quel divertente insieme di attività che facciamo tutti per rilassarci, ovvero ballare, fare sport, mangiare qualcosa di buono? Parliamo di andare ad un festival, a giocare a tennis, ad allenarci, al ristorante? In questo caldo autunno 2026, il Made in Italy vince. E vince con stile.

Chi parla di locali di lusso, oggi guarda prima di tutto a Milano, in Europa. Modus DJ è resident al Philipp’s Club, uno dei locali deluxe di riferimento in Italia e non solo. Nella bella ed esclusiva città della Madonnina, la città che nel weekend del GP di Monza e durante le mille week milanesi, è senz'altro al centro del (bel) mondo, si balla, eccome. Ma lo si fa solo con il giusto sound. Tra Vivaldi, tech e afro, c’è Modus DJ In altre parole, i suoi set hanno sonorità tech e afro house, contaminate per brevi tratti dal pop, con remix «che rendono tutti contenti e felici», spiega.

E a Roma e pure ad Amsterdam? Ecco Alessandro Br1. Questo artista romagnolo trapiantato a Roma, ogni venerdì è al Jerò di Ponte Milvio, a Roma, uno degli hot spot della capitale, mentre il sabato è guest tra i club di riferimento, soprattutto nella città eterna ma non solo. All'Amsterdam Dance è già definito uno dei suoi dj set. Giovedì 22 ottobre al Rokin 85 per lo showcase di Jango Records. L'evento ospiterà anche tutto lo staff del Midance e gli amici di Produchertz. Il suo sound mette insieme afro house, house e mille altre sfumature.

Tra Bologna e Romagna è invece attivo Max Magnani, uno dei talenti funky house di Acetone insieme prima di tutto a Nari, Jens Lissat, Steve Tosi e Michelle C. «Quel che conta davvero per noi DJ è il cuore. Nel mio lavoro, devi metterci l'anima, la tua anima. Anche quando proponi musica in un evento privato, ovvero quando logicamente devi sapere cosa le persone si aspettano... ma poi stupirli, almeno un po'. Senza metterci il cuore, non è possibile».

Restiamo in ambito Made in Italy, ma all'estero. In Egitto, il divertimento italiano continua a piacere. Concrete è un nuovo spazio internazionale dedicato alla musica dal vivo, che nasce a Sharm el-Sheikh presso Domina Coral Bay. Il nome dice più o meno tutto: Concrete, ovvero concreto ed essenziale, come il calcestruzzo. Sarà uno spazio dedicato alle emozioni che crea la musica dal vivo e, qualche volta, pure a DJ set scatenati. Un format pensato per far vivere la musica da vicino, senza la distanza tradizionale tra palco e pubblico. Linee essenziali, colori caldi, e un'atmosfera coinvolgente. In collaborazione con il gruppo Preatoni, in cabina di regia c'è il viareggino Manuel Dallori.

Passiamo allo sport e a Panama e pure agli USA. I talenti sportivi italiani si fanno notare. Tra loro è Diego De Vecchis, romano, classe 1981, capace anche di battere Roger Federer a livello giovanile. La racchetta è il filo conduttore di una carriera iniziata molto presto nell’agonismo. Oggi è un coach di tennis e padel e allena bambini, nuovi talenti e adulti. Solo chi ha vinto tanto può allenare ai massimi livelli. «Ho avuto la possibilità di confrontarmi con alcuni dei migliori giocatori della mia generazione. Oggi far vincere e crescere i miei allievi è una soddisfazione di livello assoluto, come quando vincevo io», racconta.

Torniamo in Italia, a Brescia o forse al web e al futuro. Uno dei simboli dell'imprenditoria cittadina è senz'altro Gianfranco Bortolotti, discografico visionario che oggi torna sulla scena, dopo infiniti successi tra gli anni '90 e 2000 e non solo (Cappella, 49ers, Mauro Picotto, Gigi D'Agostino, Mr. Rain, ecc.). Oggi Bortolotti crea DJAGENT, piattaforma di music management di nuova generazione. Grazie anche all'intelligenza artificiale, DJAGENT raccoglie proposte da produttori e DJ di tutto il mondo e ne gestisce l'intero percorso, dalla selezione alla pubblicazione. Lo slogan della bresciana Media Records era The Sound of the Future ed è sempre quello lo scenario che interessa a Bortolotti: il futuro vero, a portata di mano, per tutti, non solo una visione vaga e fumosa.

