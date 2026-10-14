Alessia Marcuzzi, a 53 anni la confessione che spiazza tutti: "Mi sentivo meno sexy, mi vergognavo"

Bella, bellissima. Ma sofferente e in imbarazzo: Alessia Marcuzzi, a quasi 54 anni, stupisce tutti con una confessione su Instagram utile a rompere un tabù femminile, quello della menopausa. La conduttrice in un video molto intenso ammette le difficoltà affrontate durante la perimenopausa, arrivata a 47 anni.

"Mi sentivo meno donna, meno femmina, meno sexy in video, meno desiderata". C'entra il corpo, c'entra il cervello. "Il tuo corpo cambia, i tuoi ormoni cominciano a diventare matti e non sai cosa sta succedendo, non sei preparata", racconta ancora Alessia, auto-ironica come sempre. Una situazione complicata, soprattutto perché da coniugare con le esigenze dello showbiz che vuole una donna sempre al top.

"Mi vergognavo, questa è la cosa che ci tengo a dire, perché so che si vergognano tante donne a dire che sono in menopausa. Andavo in video, mi prendevano in giro e quando mi dimenticavo le cose mi dicevano: sarai in menopausa. Dentro di me volevo alzare la mano e dire: sì, io sono in menopausa, ma non lo dicevo".

"Tante donne - prosegue - nascondono ai loro mariti che stanno attraversando quel periodo e fanno finta di avere il ciclo una volta al mese per non doverglielo dire, per essere ancora femmine". Una finzione che "ora mi mette una rabbia addosso terribile".

"La parola menopausa è così brutta", conclude, lanciando una proposta: chiamiamola konenki, il termine che in giapponese richiama una nuova fioritura. "Quando sono entrata proprio in menopausa conclamata per me è stata una specie di liberazione. La donna in menopausa è una donna più figa, più consapevole, più vogliosa di scoprire le cose, più diretta, più sexy. Basta dire menopausa. Noi siamo qui In Bloom, perché siamo rifiorite".