"Dove la luce ritorna", il nuovo romanzo di Marco Liorni. Don Antonio Coluccia: "Dedicate tempo ai figli. L’ascolto fa miracoli"



«Le sofferenze e tutto ciò che attraversiamo non hanno mai l’ultima parola. Hanno la penultima». È il messaggio di don Antonio Coluccia, il sacerdote impegnato nelle periferie romane contro lo spaccio e l’emarginazione, intervenuto ieri alla Mondadori della Galleria Alberto Sordi per la presentazione di *“Dove la luce ritorna”, il nuovo romanzo di **Marco Liorni, edito da **Rai Libri*.

Al centro, il rapporto tra genitori e figli: «La maggior parte di noi è cresciuta in un mondo analogico, mentre i nostri figli vivono in un mondo digitale. Come possiamo comprendere la loro vita?». La risposta parte dall’ascolto: «L’ascolto fa miracoli. Significa avere del tempo e dedicarlo a tuo figlio, lontano da WhatsApp e dagli schermi. Guardarlo e chiedergli: “Come stai? Come sta andando la tua vita?”. Dare tempo. È così che la luce può tornare davvero».

Un richiamo anche alla responsabilità delle parole: «Con una parola puoi salvare la vita di una persona, ma puoi anche ferirla, rovinarla. Le parole hanno un peso». E un invito a non cedere allo sconforto: «Il buio non deve mai paralizzare il nostro cammino. Quando ritorna la luce, ritorna anche la forza».

Famiglia e possibilità di ricominciare attraversano anche il romanzo di Liorni. I proventi netti percepiti dall’autore dalle vendite dell’edizione cartacea saranno destinati a iniziative benefiche e a progetti di utilità sociale.