I quattro di Torino che sul tram hanno insultato un cinese? Solo imbecilli

Maurizio Costanzo 06 marzo 2020 a

a

a

Continuo la mia piccola rassegna di notizie riguardanti il coronavirus. A Firenze, i taxisti hanno fatto una pubblica dimostrazione di come disinfettavano i loro automezzi dal rischio di batteri. Veniamo al calcio: il Bayern, famoso club calcistico, ha vietato ai giocatori di fare selfie con i tifosi, per paura, è ovvio, di qualche contagio. Alle piscine di Lourdes, sono stati vietate, al momento, visite e immersioni. Poi, per carità, ci sono anche quattro imbecilli che, a Torino, su un tram hanno detto “Cinese, scendi dal bus”, ma era un giapponese, quindi hanno fatto la figura dei maleducati e degli ignoranti.