Chissà cosa direbbe chi fece l'Italia intera del fatto che non si può passare da una Regione all'altra?

Maurizio Costanzo 26 aprile 2020 a

Mi chiedevo, ma è una domanda oziosa, chi fece l’Italia intera, come reagirebbe se, tornato in vita, scoprisse che, per una serie di motivi, si potrà girare all’interno di una Regione, ma non passare da una Regione all’altra? Un destino: l’Italia, per un motivo o per l’altro, ha una certa vocazione a dividersi. Ricordate quando Bossi creò la Lega Nord, proprio per combattere con l’Italia settentrionale, il Mezzogiorno? Però, diciamo la verità, un po’ stupiti siamo anche noi se, al limite dell’Umbria non possiamo, da Roma, passare a Perugia o al limite della Campania, da Roma non possiamo andare a Napoli.

