Anziani reclusi in casa per il coronavirus? Controlliamo l'età dei virologi

Ancora qualche riflessione sulla storia degli anziani in casa per difenderli dal coronavirus. Mi chiedo: ma se arriva in Italia Al Pacino che ha compiuto 80 anni in questi giorni, lo chiudete in albergo? E poi vi dico anche: gli ultra sessantenni devono essere trattati bene perché altrimenti, com’è successo a Torino, si possono riunire in gang e fare furti. Rimaniamo sull’argomento per chiedere ufficialmente il controllo dell’età dei virologi o dei medici che sono costantemente in televisione. Riguardo sempre al coronavirus, pensavo che il Veneto, a forza di rallentamenti o aperture del Governatore Zaia, stia diventando, o sia diventata una Regione a se stante.

