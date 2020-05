Fase 2, perché è lecito far visita a un parente di sesto grado, ma a un amico carissimo no?

Maurizio Costanzo 05 maggio 2020 a

Cronaca di questi giorni. Pensavo: ma se uno esce e va a trovare un congiunto con la congiuntivite, come si deve comportare? Se un altro esce, sbaglia indirizzo, vuol trovare un congiunto e trova invece un congiuntivo, come si deve regolare? Lo so, sono interrogativi oziosi, ma in questi giorni un po’ dentro e un po’ fuori, anche la testa è un po’ dentro e un po’ fuori e quindi con i congiunti si può fare confusione. Ancora un interrogativo: perché un parente di sesto grado sì e un amico carissimo, con il quale si sono divisi 40 anni di vita, non lo si può andare a trovare? Escludo che quanti intorno al tavolo prendono queste decisioni, non abbiano un carissimo amico.

