Un grazie a Mara Venier che ci ha fatto rivivere gli ultimi cinquant'anni del cinema

28 giugno 2020 a

a

a

È stato bello ascoltare Giovanna Ralli, ospite di “Domenica In”, quando ha raccontato cinquant’anni di cinema, in Italia e in America. Che belli i racconti con Alberto Sordi e, comunque, con tutti i grandi interpreti. Giovanni Ralli ha fatto, evidentemente, un patto col Diavolo, perché sembra un’attrice sulla cresta dell’onda, anagraficamente. Sì, ringrazio Mara Venier perché è stata una bella pagina che mi ha ricordato il cinema italiano che ho più amato e più amo. In proposito, voglio dire che i cento anni dalla nascita di Alberto Sordi sono stati celebrati in maniera egregia dalle televisioni pubbliche e private, con la visione di tantissimi film.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.