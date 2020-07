"Good morning... Italia". La radio dell'esercito? Sono molto curioso

Maurizio Costanzo 10 luglio 2020 a

Leggo che in questi giorni trasmetterà on line l’emittente, cioè la radio, dell’Esercito. Non mi dispiace, ma mi tornano alla mente le immagini di Robin Williams nel film “Good morning, Vietnam”. Raccontava, questo film, la storia di un Dj dell’aviazione americana al quale veniva affidata la conduzione di una radio militare a Saigon. Ben venga la radio dell’Esercito, ma non c’è bisogno di una guerra. Ci sarà solo musica nella radio dell’Esercito, oppure altri programmi, ad esempio colloqui con la morosa o con la famiglia di origine? Lo dico: sono curioso di sentire come sarà articolata la radio dell’Esercito. Auguri.

