Serena Grandi? A una certa età un'attrice può solo che investire in un ristorante

Un pensiero di simpatia per Serena Grandi, l’attrice che ha popolato i sogni di molti italiani per alcuni decenni. È stata condannata a due anni e due mesi per il fallimento del suo ristorante a Rimini. Certo, si poteva aspettare tutto, meno che di venire condannata per fallimento. Incredibile come lei sia passata dall’essere l’oggetto del desiderio di milioni di italiani all’oggetto del desiderio di un giudice che l’ha condannata. D’altra parte, un’attrice arrivata ad una certa età non può che investire in un ristorante, non certo in un ufficio di contabilità o un qualcosa di troppo tecnologico. Auguri a Serena Grandi.

