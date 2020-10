Marco Vannini e Ciontoli, la vittoria di una mamma

Maurizio Costanzo 04 ottobre 2020 a

Siamo arrivati quasi alla conclusione del processo riguardante la morte di Marco Vannini. Antonio Ciontoli, che sparò a Vannini e così la famiglia, sono stati condannati a molti anni di carcere. Sicuramente ci sarà appello, forse si andrà in Cassazione. Non lo so, ma è certo che in queste ore è premiata la volontà e la determinazione della madre di Marco Vannini che è andata in decine di trasmissioni televisive, che non ha mollato un secondo nel ribadire la sua verità. La sua verità, oggi possiamo dirlo, coincide con quella dei Giudici del Tribunale. Vedremo cosa ci riserverà il futuro. Intanto complimenti a quella mamma.

