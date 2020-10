Coronavirus, un vaccino al veglione per Capodanno

Maurizio Costanzo 12 ottobre 2020 a

Comincia una nuova settimana e non posso non fare gli auguri a quanti stanno combattendo con il Covid e, un po’ di più, a quanti sono miei amici e stanno combattendo con il Covid. Penso a Massimo Giannini, direttore del quotidiano “La Stampa”. Penso all’on.le Beatrice Lorenzin, parlamentare in gamba e penso a tutti quelli che fortunatamente non sono stati colpiti dal coronavirus, ma che hanno molta paura. Dicono che ci sono dieci vaccini quasi all’arrivo. Ne basterebbero anche meno, ma che funzionassero e che si potesse invitare al tavolo di Natale e al veglione di Capodanno, un efficace vaccino.

