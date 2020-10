Un vaccino contro il coronavirus, l'influenza, la gelosia e l'invidia

15 ottobre 2020 a

Si fa, giustamente, un gran parlare di vaccini. Il vaccino influenzale, quello contro le polmoniti e quello, importantissimo, contro il Covid 19. E se, all’improvviso, qualche benemerito trovasse il vaccino contro la gelosia, quello contro il tradimento, quello contro la sfiga, quello contro l’invidia? Diciamo la verità: correremmo tutti a vaccinarci ma poi, perché questa è la natura dell’uomo, ci lasceremmo andare ad altri difetti fino allora sconosciuti. Bisognerebbe cambiare la testa degli uomini, ma in quel caso non c’è vaccino che tenga. Torniamo con i piedi per terra e facciamo voti perché si trovi presto il vaccino contro il Coronavirus.

