Cosa accadrebbe se i ministri occupassero Palazzo Chigi in rivolta?

Maurizio Costanzo 30 ottobre 2020

Abbiamo visto che le piazze si animano per i molti che ritengono di essere danneggiati da alcune decisioni del Governo. In questi casi, c’è il rischio di atteggiamenti sbagliati e di scontri con la Polizia. Cosa mai potrebbe accadere se, ad un certo punto, alcuni ministri, scontenti di come vanno le cose al Consiglio dei Ministri, occupano Palazzo Chigi e non sentono ragioni? Ci va Conte col manganello per sciogliere l’assembramento dei sediziosi? È una stagione strana quella che stiamo vivendo, rincorsi da un Covid che ci porta a solitudini estreme, che ci impedisce di andare al cinema, a teatro o a un concerto.

