Ai tempi del negazionismo mancano anche i volontari per il vaccino

Maurizio Costanzo 30 novembre 2020

Leggo il titolo di un giornale: “Cercasi volontari per testare il vaccino”. È giusto, il vaccino serve con urgenza e quindi servono i volontari. Già, ma dove si trovano i volontari? Un tempo c’era più entusiasmo nel volontariato, almeno a me così sembra. Oggi, nella stagione di negazionisti che negano quasi l’esistenza del virus, i volontari li andiamo a prendere all’estero o mi sembra difficile che si possano trovare in Italia. Lo ammetto: se non fossi in età, per così dire, avanzata, io il volontario lo farei, ma proprio perché sono in età, per così dire, avanzata, vorrei volontari per poter prendere il prima possibile il vaccino anti-covid.

