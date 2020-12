Maurizio Costanzo 31 dicembre 2020 a

Nell’augurarvi Buon Anno, vi invito come sempre a liberarvi dei pensieri negativi e di ciò che più vi ha angustiato in questo 2020. Non è stato un anno facile, non foss’altro per la pandemia ancora presente, però dobbiamo credere e pensare che il 2021 sarà meglio. Anche perché sarà l’anno del vaccino. Dobbiamo crederci, dobbiamo vaccinarci, non dobbiamo dar retta ai negazionisti e dobbiamo augurarci di sconfiggere il Coronavirus. Vi consiglio di intonare questa notte una vecchia canzoncina: “Facciamo finta che tutto va ben, tutto va ben”. Buon anno.

