Questo maledetto virus? Va a finire che ce lo portiamo dietro tutto il 2021

Mentre scrivo, non so ancora se con oggi siamo usciti dalla zona rossa. Già, ma quali zone ci aspettano? Mi torna alla mente la vignetta di Altan, sulla prima pagina di un quotidiano, dove un uomo, evidentemente un sanitario, s’interroga: “Sono in dubbio se ammalarmi o no?”. Forse hanno ragione i responsabili dell’Istituto Superiore di Sanità: questo maledetto virus ce lo portiamo dietro tutto il 2021 nella speranza, ovviamente, che la vaccinazione funzioni e continui. L’ho scritto e lo ripeto: chi mi rimane difficile da capire sono i cosiddetti negazionisti. D’altra parte il Covid di loro se ne impipa

