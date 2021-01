Covid, vaccino, i daltonici e la gara tra le regioni

11 gennaio 2021 a

Piove più o meno in tutta Italia e ci dobbiamo vaccinare. In Lombardia hanno l’Assessore Gallera e non si riesce a fare un conto esatto su quanti mesi dovranno passare per la cosiddetta “immunità di gregge”, cioè quando gli italiani saranno in gran parte vaccinati. Qualcuno, con il vaccino, sta dando il meglio di sé. E subito la gara: “quella regione va meglio di quell’altra” e ci rincorriamo nell’individuare la zona rossa, la zona gialla e la zona arancione. L’ho già detto e lo ripeto: ma i daltonici come fanno?

