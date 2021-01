I ladri restituiscono l'auto rubata a una disabile? Mi viene un sospetto

25 gennaio 2021 a

A Bari, alcuni ladri hanno restituito un’auto rubata ad una malata di sclerosi. Un bel gesto, non si può dire di no, ma è singolare la frase di accompagnamento nel restituire la macchina: “Scusateci. Anche noi abbiamo un cuore”. Nessuno lo dubita, ma quello stesso cuore, al momento del furto dell’auto, dov’era? Eravate tutti sotto infarto? Comunque, avete fatto bene a restituire questa macchina speciale per disabili. Mi viene il sospetto (ma spero di sbagliarmi) che l’abbiate restituita non già perché avete un cuore, ma perché vi siete accorti che un’auto per disabili era difficilmente commercializzabile.

